Експосадовця ПАТ «Діамантбанк» підозрюють у завданні мільйонних збитків та доведенні банку до неплатоспроможності

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру колишньому посадовцю ПАТ «Діамантбанк» у розтраті коштів банку при здійсненні завідомо збиткових валютних операцій, що призвели, у тому числі, до доведення банку до неплатоспроможності (ч. 5 ст. 191 КК України).

Згідно із матеріалами досудового розслідування, службовими особами ПАТ «Діамантбанк» систематично укладались з іншою фінансовою установою завідомо збиткові угоди щодо придбання/продажу іноземної валюти, внаслідок чого банку завдано збитків в особливо великому розмірі. У подальшому Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у банку запроваджено тимчасову адміністрацію та розпочато процедуру ліквідації.

Відповідно до проведеної експертизи підтверджено нанесення збитків банку, який перебуває у державному управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, на загальну суму понад 25 млн грн.

За результатами розслідування колишньому начальнику управління банку, який брав участь у протиправній оборудці, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

На сьогодні вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Також триває комплекс слідчих та інших процесуальних дій, спрямованих на доведення безпосередньої причетності до злочинної діяльності інших фігурантів розслідування.

Правопорушення викрито прокурорами окружної прокуратури за оперативного супроводження Головного управління контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму ДЗНД СБ України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура