Експосадовця ПАТ «Київський електровагоноремонтний завод» викрили у розтраті понад півмільйона бюджетних гривень

Колишній заступник генерального директора підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, під час тендеру свідомо обрав єдиного постачальника, не здійснивши належної перевірки вартості товару на ринку. Санкція інкримінованої статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Слідчі Соломʼянського управління поліції спільно з оперативниками Управління стратегічних розслідувань та процесуального керівництва Соломʼянської окружної прокуратури викрили експосадовця керівної ланки ПАТ «Київський електровагоноремонтний завод» у розтраті бюджетних коштів.

Слідством встановлено, що підозрюваний, перебуваючи на посаді заступника генерального директора підприємства, надав незаконне розпорядження підлеглим на проведення закупівлі силових діодів у спрощеному порядку. Тендерна процедура була організована таким чином, щоб інші учасники не мали змоги брати в ній участь, оскільки вимоги до товару прописали під одного постачальника, попри те, що він не мав виробничих потужностей для виготовлення необхідного обладнання.

У результаті закупівлі обладнання за необґрунтовано завищеною ціною ПАТ «Київський електровагоноремонтний завод» зазнало близько 520 тисяч гривень збитків, що підтверджено висновком судово-економічної експертизи.

Наразі слідчі Соломʼянсього управління поліції повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України – розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах в умовах воєнного стану. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Санкція інкримінованої статті передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Києва