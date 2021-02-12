Експосадовця заводу ім. Патона та члена правління підозрюють у розкраданні майна та відмиванні доходів

За процесуального керівництва прокурорів Київської місцевої прокуратури № 6 повідомлено про підозру колишньому голові правління ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона», члену правління заводу та директору однієї з юридичних осіб, викритих в організації схеми розкрадання майна підприємства у особливо великих розмірах та відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, службові особи ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» з використанням службового становища привласнили об’єкт нерухомості, розташований за адресою: м. Київ, Саперне поле, буд. 9а, який належав на праві власності вказаному підприємству шляхом укладання з підконтрольним товариством договору купівлі-продажу об’єкту за заниженою вартістю.

Сума документально підтверджених збитків внаслідок такого правочину становить понад 20 млн гривень.

У подальшому колишній голова правління заводу оформив право власності на вищевказаний об’єкт безпосередньо у свою власність.

Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії за місцем проживання підозрюваних.

Заходи з викриття злочину здійснювалися прокурорами спільно зі слідчими СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві за оперативного супроводу ГУ БКОЗ СБУ.

Нагадуємо, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура