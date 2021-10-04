Експосадовцю КП «Київводфонд» повідомлено про підозру у розтраті близько пів мільйона гривень

Печерською окружною прокуратурою міста Києва за оперативного супроводження ГУ ДФС у м. Києві повідомлено про підозру екс-керівнику одного з відділів Спеціалізованого водогосподарського комунального підприємства «Київводфонд» у розтраті бюджетних коштів у особливо великих розмірах.

У межах слідства у липні поточного року у приміщенні СВКП «Київводфонд» були проведені обшуки, за результатами яких правоохоронці вилучили первинну фінансово-господарську документацію по взаємовідносинах між СВКП «Київводфонд» з суб’єктами господарської діяльності щодо закупівель товарів та робіт з капітальних ремонтів бюветних комплексів та громадських вбиралень, розташованих на території м. Києва.

Встановлено, що підозрюваний, будучи службовою особою, підписав накладні, згідно яких суб’єкт господарювання, який має ознаки фіктивності, ніби то поставив товари для СВКП «Київводфонд».

У той же час, вищевказаний суб’єкт господарювання жодних товарів для комунального підприємства не поставляв, а підписи службових осіб товариства виявилися підробленими. Збитки становлять близько пів мільйона гривень.

Слідство триває. Досудове розслідування здійснюється за ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура