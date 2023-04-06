Експосадовиця Первомайської міськради незаконно привласнила та розтратила бюджетні кошти

За процесуального керівництва Первомайської окружної прокуратури колишньому головному бухгалтеру одного з відділів виконавчого комітету Первомайської міської ради повідомлено про підозру у привласненні та розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинений повторно в умовах воєнного стану та у несанкціонованій зміні інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, вчиненій повторно (ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 191, ч. 1, ч. 3 ст. 362 КК України).

За даними слідства, з лютого 2020 року по серпень 2022 року підозрювана, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно занизила нарахування заробітної плати працівникам апарату та посадовим особам виконавчого комітету, та шляхом зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, привласнила та безпідставно розтратила на користь двох інших осіб майже 130 тисяч гривень бюджетних коштів.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Первомайського районного відділу поліції ГУ Нацполіції в Миколаївській області за оперативного супроводу СБУ в області.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура