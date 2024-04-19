Експосадовиця закладу освіти налагодила шахрайську схему збагачення у відділенні Національній академії внутрішніх справ 

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишньої керівниці одного з відділень Національної академії внутрішніх справ.

Їй інкриміновано шахрайство, підбурювання до надання неправомірної вигоди та зловживання впливом (ч. 1, 2 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369, ч. 3 ст. 369-2, КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачена налагодила шахрайську схему збагачення в навчальному закладі. Попри звільнення із посади вона вводила студентів в оману і систематично збирала з них кошти на начебто потреби закладу освіти. У разі відмови здавати «благодійні внески» погрожувала здобувачам освіти створенням штучних проблем при навчанні. В обмін на грошову винагороду жінка обіцяла посприяти в отриманні позитивного оцінювання учбових результатів майбутніх юристів.

У ході розслідування задокументовано, що під цими приводами вона шахрайським шляхом заволоділа коштами студентів у сумі 82 тис. грн.

Крім того, ексосвітняка підбурювала студентів до надання неправомірної вигоди службовим особам навчального закладу. Так, за 400 доларів США двом студентам вона обіцяла посприяти в успішній здачі сесії.

За клопотанням прокурорів арештовано грошові кошти у сумі 100 тис. доларів США, вилучених в обвинуваченої в ході обшуку. Їх передано в управління АРМА.

Заходи з викриття здійснювались у співпраці з Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура