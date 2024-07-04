Експосадовицю Старобільської РДА на Луганщині засуджено до максимального тюремного строку

За публічного обвинувачення Старобільської окружної прокуратури Луганської області місцеву мешканку визнано винною у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Їй призначено максимальне за цей злочин покарання ‒ 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також позбавлено права впродовж 15 років обіймати посади в органах влади.

Прокурори в суді довели, що після повномасштабного вторгнення росії колишня заступниця начальника одного з відділів Старобільської РДА підтримала окупаційний режим держави-агресора.

У березні 2022 року добровільно обійняла посаду «начальника відділу землекористування, архітектури та містобудування адміністрації Старобільського району лнр».

На цій посаді засуджена сприяла рф у проведенні «націоналізації» українських земель і агропромислових підприємств.

Крім того, жінка є активісткою окупаційної проросійської громадської організації «союз жінок Донбасу».

Вирок ухвалено заочно. Засуджена відбуватиме покарання з моменту затримання.

Наразі жінку оголошено у розшук.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Старобільської окружної прокуратури)