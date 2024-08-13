Експосадовицю засуджено за незаконне привласнення та розтрату майже ₴1,2 млн. бюджетних коштів

Колишню головну бухгалтерку одного з управлінь міськради засуджено до восьми років чотирьох місяців позбавлення волі.

Так, у період з лютого 2019 по грудень 2020 року 49-річна ексбухгалтер одного із управлінь Первомайської міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі свідомо підроблених офіційних документів, умисно завищила нарахування заробітної плати та безпідставно перерахувала бюджетні кошти в розмірі майже 1,2 мільйона гривень на власний рахунок та рахунки інших працівників управління.

На підставі зібраних доказів слідчі Первомайського райвідділу поліції повідомили про підозру експосадовиці та, завершивши розслідування, направили кримінальне провадження до прокуратури, яка скерувала обвинувальний акт до суду для прийняття законного рішення.

Обвинувальним вироком фігурантку визнано винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 362 (Несанкціонована зміна інформації, яка обраховується в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї), ч. 1 ст. 366 (Складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей) Кримінального кодексу України та засуджено до восьми років чотирьох місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати певну посаду чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Вирок не набрав законної сили.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Первомайський районний відділ поліції