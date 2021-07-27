Експрацівника прокуратури засуджено до 7 років ув’язнення за заволодіння речовими доказами – $38 тис. та ₴60,5 тис.

За публічного обвинувачення прокурорів Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора судом визнано винним колишнього прокурора військової прокуратури Дарницького гарнізону у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України).

Вироком Дарницького районного суду міста Києва йому призначено покарання – 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані із виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, строком на 3 роки та з конфіскацією всього належного на праві власності майна.

У суді прокурори довели, що колишній прокурор військової прокуратури, здійснюючи процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за підозрою командира однієї з військових частин, з квітня по жовтень 2015 року заволодів речовими доказами – грошовими коштами у сумі 38,8 тис доларів США та 60,5 тис грн, вилученими під час обшуку, та розпорядився ними на власний розсуд.

Вирок суду не набрав чинності.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора