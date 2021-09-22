Експрацівника Житомирської виправної колонії судитимуть за спробу збуту наркотиків ув’язненому

Слідчі ДБР направили до суду обвинувальний акт стосовно колишнього інспектора Житомирської виправної колонії, який намагався пронести наркотики до установи для продажу ув’язненим.

Наприкінці серпня 2021 року інспектор спробував поставити до колонії наркотики, але був викритий правоохоронцями під час особистого огляду. У зловмисника вилучено 14 капсул з психотропною речовиною метадон.

Наразі працівника колонії звільнено із займаної посади.

Він обвинувачується у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та збуті наркотичних засобів у місцях позбавлення волі (ч. 2 ст. 307 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснювали працівники ДБР, процесуальне керівництво – Житомирська обласна прокуратура.

ДБР