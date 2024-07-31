Експрацівника МОН, який у публікації висміяв незалежність України, судитимуть за приниження національної честі та гідності українців

Прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва до суду скеровано обвинувальний акт щодо колишнього працівника Міністерства освіти та науки за фактом вчинення умисних дій, спрямованих на приниження національної честі та гідності (ч. 1 ст. 161 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений, який на той момент працював у міністерстві, на власній сторінці в соціальній мережі «Facebook» розмістив публікацію із заголовком «Про выход Украины и прибалтийских республик из состава СССР. Лонгрид».

Зокрема, у дописі він зауважував, що «незалежність не всім колишнім країнам СРСР пішла на користь». А незалежність України назвав “кидаловом” і розкритикував листівки, які агітували голосувати за вихід України з СРСР 1 грудня 1991 року, стверджуючи, що люди голосували не за незалежність, а за обіцянки швидкого збагачення.

Таким чином обвинувачений поширив думки, погляди та переконання, зміст яких є образливим для українського народу, принижує його національну честь та гідність на ґрунті національної належності, політичних та ідеологічних переконань.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 3 років.

Київська міська прокуратура