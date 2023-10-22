Експрацівницю мерії Рубіжного засуджено до 15 років ув’язнення за держзраду та колабораційну діяльність
За публічного обвинувачення прокурорів Чернівецької обласної прокуратури колишню співробітницю Управління праці та соціального захисту населення Рубіжанської міської ради визнано винною у державній зраді та колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України).
ЇЇ заочно засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а також позбавлено права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, державних та комунальних підприємствах, установах та організаціях, строком на 15 років.
Прокурори у суді довели, що у травні 2022 року жінка добровільно перейшла на бік ворога.
Вона вступила у злочинну змову з представниками «лнр» та окупаційною владою рф, зайняла псевдопосаду керівника відділу правової роботи у нелегітимному органі місцевого самоврядування – так званій «адміністрації міста Рубіжне лнр».
Реалізуючи повноваження представника окупаційної влади у системі нелегітимних органів місцевого самоврядування, громадянка шкодить суверенітету, територіальній цілісності й недоторканності України.
Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ у Чернівецькій та Луганській областях.Tweet