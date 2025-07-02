Експравоохоронця із Запоріжжя судитимуть за виправдовування російської збройної агресії

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно колишнього правоохоронця із Запорізької області, який після звільнення з органів працював консультантом генерального директора однієї з філій державного підприємства.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

У ході слідства, проведеного у взаємодії з СБУ, встановлено, що чоловік поширював у публічному просторі інформацію, яка заперечувала факт збройної агресії рф проти України, виправдовувала та глорифікувала її учасників, намагалася нав’язати громадянам ідею про нібито правомірність такої агресії.

Крім того, через соціальний вебсервіс Pinterest він розповсюджував та публічно використовував символіку комуністичного тоталітарного режиму, а також державні символи колишніх союзних республік.

Фігурант обвинувачується за ч. 3 ст. 436-2 КК України — виправдування та заперечення збройної агресії рф, вчинене службовою особою, ч. 1 ст. 436-1 КК України — публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму та державної символіки інших союзних республік.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна або без неї.

Процесуальне керівництво здійснювала Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.

Державне бюро розслідувань