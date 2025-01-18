Експрокурор, якого звинувачують у привласненні 8 кілограмів золота, мобілізувався і просить зупинити суд

Колишній прокурор Генеральної прокуратури Костянтин Юсубов не прибув у засідання Вищого антикорупційного суду і передав письмові пояснення про те, що його мобілізували.

Про це повідомляє «Судовий репортер».

Судовий розгляд за обвинуваченням Юсубова наближається до завершення. У засіданні 13 січня планувався допит обвинуваченого, але він не прибув і передав пояснення, що мобілізований.

«З 17.12.2024 мене призвано на військову службу за призовом під час мобілізації в особливий період (…) Наказом командира військової частини А4126 мене відряджено з метою виконання бойових завдань (…) Прошу суд зупинити судове провадження стосовно мене до звільнення з військової служби», — написав обвинувачений.

На підтвердження він надав копію довідки з військової частини і посвідчення з військового комісаріату офіцера запасу. Із документів вбачається що Юсубов зарахований до офіцерського складу зі спеціальністю інженерного і технічного профілю.

У наступному засіданні 13 лютого суд буде вирішувати, чи зупиняти розгляд справи.

Колишнього співробітника прокуратури Юсубова звинувачують у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах і службовому підробленні (ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 ККУ). Йому загрожує від 7 до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.

У грудні 2019-го прокурор Юсубов вилучив із банківського сейфу 8 кілограмів золота начебто за сфальшованими документами і за кілька місяців за відсутністю слідів злочину на злитках передав їх сумнівному чоловіку, який назвався власником. За версією обвинувачення, Юсубов діяв у змові із шахраєм, маючи на меті заволодіти дорогоцінним металом. Незадовго до цих подій власник банківської комірки помер, а коли його рідні почали цікавитися спадком, то дізналися, що золото вилучила прокуратура і віддала зовсім сторонній людині.

Раніше захисту Юсубова вдалося отримати рішення у Вищому антикорупційному суді про закриття справи в підготовчому засіданні без дослідження доказів. Апеляційна палата ВАКС це рішення скасувала і розгляд почався по суті.