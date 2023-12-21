Експрокурора, який влаштував VIP-весілля з Москвою, вже оголосили у розшук

Колишнього прокурора Ростислава Ільницького, який відгуляв дводенне розкішне весілля з експрацівницею львівського ДБР Роксоланою Москвою у п’ятизірковому комплексі Emily Resort поблизу Львова, оголосили у розшук.

Про це повідомляють портал МВС, Lviv.Media.

Ільницького, 1992 року народження, оголосив у розшук Яворівський відділ поліції ГУНП у Львівській області.

Повідомляється, що експрокурора розшукують за трьома частинами 358 статті Кримінального кодексу.

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