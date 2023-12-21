Експрокурора, який влаштував VIP-весілля з Москвою, вже оголосили у розшук
Колишнього прокурора Ростислава Ільницького, який відгуляв дводенне розкішне весілля з експрацівницею львівського ДБР Роксоланою Москвою у п’ятизірковому комплексі Emily Resort поблизу Львова, оголосили у розшук.
Про це повідомляють портал МВС, Lviv.Media.
Ільницького, 1992 року народження, оголосив у розшук Яворівський відділ поліції ГУНП у Львівській області.
Повідомляється, що експрокурора розшукують за трьома частинами 358 статті Кримінального кодексу.
Що було раніше:
- 7-8 жовтня колишній прокурор Ростислав Ільницький відгуляв дводенне розкішне весілля з експрацівницею львівського ДБР Роксоланою Москвою у п’ятизірковому комплексі Emily Resort, що поблизу Львова.
- Наречена сама виклала відео з першого дня свого не за часом помпезного весілля. Після того, як відео потрапило в ЗМІ, Роксолана закрила свої акаунти у соцмережах.
- У Державному бюро розслідувань прокоментували, що не несуть відповідальність за вчинки колишніх співробітників та порадили українцям ретельно перевіряти всі факти.