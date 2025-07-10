Екссекретарю Київради повідомлено про підозру у службовій недбалості й сприянні ухиленню від військової служби

Державне бюро розслідувань здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, в межах якого встановлено факти службової недбалості та сприяння ухиленню від військової служби у Київській міській раді.

На підставі цих матеріалів прокурор сьогодні повідомив про підозру колишньому заступнику міського голови — секретарю Київської міської ради. Він у 2022–2023 роках незаконно нараховував заробітну плату керуючому справами Київради, який разом з іншими депутатами мобілізувався до лав ЗСУ. При цьому він достеменно знав, що останній проходить військову службу. Його дії завдали збитків державі на понад 690 тис. гривень.

Ба більше, колишній секретар міської ради направив лист до Київської міської військово-цивільної адміністрації із клопотанням відрядити мобілізованого працівника для роботи у Київській міській раді, де відсутні посади що підлягають заміщенням військовослужбовцями.

Таким чином, він фактично ухилився від проходження військової служби, до військової частини не прибув, жодних завдань з оборони України не виконував.

Факт правопорушення підтверджується документами, зібраними в ході досудового розслідування, висновком судово-економічної експертизи, а також аудиторським дослідженням, проведеним фахівцем Державної аудиторської служби України.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 КК України (пособництво у складі групи осіб у сприянні самовільному залишенню військової служби в умовах воєнного стану).

Санкції статей передбачають покарання до 10 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.

Нагадаємо, що у травні 2025 року ДБР направило до суду обвинувальний акт щодо ухилення від військової служби трьома депутатами Київської міськради за допомоги керівника апарату Київської міської військової адміністрації та командира військової частини.

Державне бюро розслідувань