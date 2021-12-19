Ексслідчий СБУ, який втратив речові докази більше ніж на мільйон гривень, уник тюрми за амністією

Суд амністував колишнього слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на постанову від 29 листопада.

У 2015-2016 роках чоловік був старшим групи слідчих у провадженні щодо незаконного обігу наркотиків.

Через недбале ставлення до служби слідчий втратив речові докази — 54 807 доларів, 1 875 євро, 10 фунтів стерлінгів. Станом на 24 вересня 2015 року це складало еквівалент 1, 25 мільйона гривень. Крім того, загублено iPhone вартістю 19,5 тисячі гривень.

СБУшник був військовою службовою особою, тому його звинуватили в недбалому ставленні до військової служби (ч.3 ст.425 ККУ).

Крім того, бажаючи приховати злочин, слідчий вчинив службове підроблення (ч.1 ст.366 ККУ), а саме склав і підписав неправдивий документ — реєстр матеріалів досудового розслідування, який разом із обвинувальним актом передав для затвердження прокурору. Відповідно до цього документа, речові докази нібито зберігалися в касі ФІНВ УСБУ в Кіровоградській області.

У судовому засіданні обвинувачений свою провинну визнав повністю. Як слідчий СБУ він особисто проводив обшук в місті Олександрія, Кіровоградської області, де було знайдено іноземну валюту. Чоловік погоджується, що на той час не виконав належно роботу по передачі вилученого майна до камери схову.

З огляду на таку позицію обвинуваченого, суд обмежився його допитом та вивченням даних, які характеризують особу, визнавши недоцільним дослідження інших доказів щодо обставин, які ніким не оспорюються.

Суд визначив покарання — 5 років позбавлення волі із забороною протягом 2 років обіймати посади у правоохоронних органах. Водночас обвинувачений попросив застосувати до нього амністію, оскільки він утримує двох дітей віком до 18 років.

Прокурор і потерпілі проти амністії не заперечували.

Відтак суд звільнив засудженого від відбуття як основного покарання, так і додаткового.

Цивільний позов потерпілі не заявили, тому про відшкодування збитків нічого не відомо.