Ексслужбовець та його пособник заволоділи земельною ділянкою на Київщині

За процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури повідомлено про підозру колишньому секретарю однієї із сільських рад Бориспільського району за фактами заволодіння чужим майном, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та службового підроблення за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 366 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України) та 37-річному чоловіку за фактами пособництва у заволодінні чужим майном та службового підроблення, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України).

За даними слідства, колишній секретар однієї із сільських рад Бориспільського району за попередньою змовою зі своїм рідним братом вніс недостовірні відомості до протоколу пленарного засідання сесії ради та підробив рішення про передачу своєму спільнику у власність земельної ділянки.

З метою легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, отриману земельну ділянку розділили на 3 окремі ділянки та продали їх третім особам.

Внаслідок таких дій підозрюваних територіальній громаді завдано майже 460 тис. грн збитків.

Прокурорами подано клопотання про накладення арешту на вказану земельну ділянку.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Бориспільського РУП ГУНП в Київській області.

Примітка: відповідно ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура