Екссуддя Микола Чаус, який закопував гроші у банках на власному подвір’ї, оскаржує вирок

Колишній суддя Микола Чаус подав апеляцію на вирок антикорупційного суду, яким його за одержання хабара засуджено до 10 років увʼязнення.

Про це повідомляє «Судовий репортер».

Як видно із системи «Судова влада», скарги в апеляційну палату надійшли ще 18 липня, тобто через чотири дні після вироку.

У подальшому суд визначав строк до 10 серпня 2023 року, протягом якого учасники могли подати заперечення на апеляційні скарги.

Наразі підготовку до розгляду апеляційних скарг на вирок завершено. Їх розгляд планується розпочати 7 вересня.

Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд визнав Чауса винним у проханні неправомірної вигоди і засудив до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна.

При цьому суд частково дослухався до аргументів захист і визнав провокацію органів слідства за епізодом отримання 150 тисяч доларів хабара.

Нагадаємо, що викривачем і хабародавцем у справі виступав майбутній працівник НАБУ Олександр Поліщук, чию колишню тещу судили за торгівлю димедролом.