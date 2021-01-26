Екссуддя, який п’яним скоїв смертельну ДТП, буде отримувати пенсію більше ₴100 тисяч

Колишній суддя Господарського суду Івано-Франківської області Юрій Грица, який 10 років тому збив двох комунальників, буде отримувати понад 100 000 гривень щомісяця.

Таке рішення прийняв Івано-Франківський окружний адмінсуд, передає НВ з посиланням на Prosud.

В кінці 2020 року Грица звернувся до суду з проханням перерахувати розмір його довічного утримання, мотивуючи це тим, що суддівський оклад за цей час збільшився. Згідно з рішенням суду, тепер екссуддя буде щомісяця отримувати 106 129 гривень.

«Зобов’язати Головне управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області як судді у відставці здійснити перерахунок і виплату щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці, з урахуванням фактично виплачених сум, починаючи з 19.02.2020», — йдеться у рішенні суду.

Нагадаємо, колишній суддя Господарського суду Івано-Франківської області Юрій Грица 9 серпня 2011 року, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, на автомобілі ГАЗ-Волга наїхав на працівників “Івано-Франківськводоекотехпрому”, які проводили ремонтні роботи.

В результаті один з них помер в обласній клінічній лікарні, інший – отримав інвалідність.

Суди над Грицою тривають з 8 грудня 2011 року. Його судять за ч. 2 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження. А у 2019 році справу відправили на дорозслідування.

Попри судову тяганину Грица вершив правосуддя до травня цього року, доки Вища рада правосуддя не відправила його у відставку за власним бажанням. // Вартові еспресо