Ексвикладачці Євгенії Більченко повідомили про підозру в держзраді та вербуванні корегувальників

Печерською окружною прокуратурою міста Києва повідомлено про підозру колишній викладачці столичного університету у державній зраді та створенні на замовлення російських спецслужб мережі агентів для отримання даних про розташування ЗСУ та тероборони.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора України.

З лютого 2022 року Більченко, проживаючи уже на території РФ та діючи на замовлення кремлівських кураторів, створила та адмініструвала у Тelegram низку груп, де вербувала українських громадян. Метою було отримати від них інформацію про розташування та переміщення військовослужбовців ЗСУ та ТРО у Києві та області.

Підозра також озвучена двом її спільникам.

Відомо, що колишня викладачка завербувала понад 10 осіб. Вони, починаючи з 24 лютого, обходили ділянки у Києві та Київській області та фотографували місця дислокації і пересування українських військовослужбовців, після чого ці відомості передавались кураторам з силових структур РФ.

У соцмережах вона виправдовувала збройну агресію РФ.

Підозрюваній інкриміновано дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану та виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України.

“Також повідомлено про підозру одному з членів групи у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК України). Крім того, до суду вже передано обвинувальний акт щодо одного з агентів за фактами державної зради та незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 2. ст. 111 та ч. 1 ст. 263 КК України)”, – повідомляють в Офісі генпрокурора.

Попри те, що імені підозрюваної не зазначено, а фото, розміщені пресслужбою ОГУ, заболюрені, на них можна впізнати Євгенію Більченко.

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