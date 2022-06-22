Ексзаступника мера Тернополя підозрюють в організації незаконної приватизації колишньої залізничної лікарні

Під процесуальним керівництвом прокурорів Тернопільської обласної прокуратури завершено розслідування стосовно колишнього заступника Тернопільського міського голови, підозрюваного в організації приватизації комунального майна, шляхом підроблення й використання підроблених документів (ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 233, ч. 1 ст. 358 КК України).

Нагадаємо, колишній посадовець підозрюється в організації незаконної передачі майна колишньої залізничної лікарні вартістю понад 30 млн грн в оренду приватній фірмі, щоб надалі приватизувати під приводом здійснення удаваних ремонтних робіт. Лише через причини, що не залежали від нього та інших фігурантів справи, приватизація не відбулася.

Під його керівництвом були підроблені офіційні документи про виконання робіт з реставрації та пристосування Тернопільського міського лікувально-діагностичного центру під профілакторій санаторного типу на вул. І. Франка, 3, в м. Тернополі на понад 4 млн грн, хоча задекларовані роботи виконані не були.

До суду вже скеровані обвинувальні акти стосовно 4 осіб, причетних до спроби незаконної приватизації історичної будівлі в центрі Тернополя.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.

Наразі, відповідно до ст. 290 КПК України, сторона захисту має ознайомитись із матеріалами провадження, після чого обвинувальний акт буде скеровано до суду.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури