Ексзаступник керівника КП «Спецжитлофонд» – громадянин рф – отримав підозру за спробу віддати у приватну власність комунальну земельну ділянку та нерухомість на Печерську
За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва заочно повідомлено про підозру ексзаступнику КП «Спецжитлофонд», який уклав договір, за яким комунальна будівля та земельна ділянка на Печерську переходили у приватну власність (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що експосадовець, який є громадянином рф, на початку лютого 2022 року, в порушення законодавства про інвестиційну діяльність, без проведення інвестиційного конкурсу, який є обов’язковим, уклав зі столичним товариством договір на реконструкцію приміщення на Печерську площею майже 1300 кв. м.
За умовами договору це товариство після реконструкції ставало власником 88% площ нежитлових приміщень та паркомісць цієї будівлі, а також земельної ділянки, на якій розташована нерухомість. Таким чином, за вказаним договором фактично безоплатно передавалося у приватну власність комунальне майно в центрі столиці вартістю у майже 31 млн гривень.
Однак реалізації цієї угоди завадили правоохоронці.
Пресслужба Київської міської прокуратуриTweet