Ексзаступника Одеської поліції визнали співорганізатором проросійських заворушень 2 травня 2014 року і заочно засудили на 15 років

Приморський райсуд міста Одеси визнав колишнього заступника начальника ГУМВС України в Одеській області Дмитра Фучеджі винним у низці злочинів, зокрема в організації масових заворушень і пособництві захоплення будівлі поліції активістами «Антимайдану» у 2014 році.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 18 квітня.

За матеріалами справи, Фучеджі завдячував карʼєрою режиму Януковича і мав через свою дружину тісні звʼязки з її родичами — громадянами Російської Федерації, а також і сам сповідував проросійські погляди й навесні 2014-го з прихильністю ставився до активістів «Антимайдану». Наприклад, 3 березня 2014 року антимайданівці замінили на будівлі Одеської облдержадміністрації український прапор на російський. Присутні поліцейські ніяк цьому не перешкоджали, бо були попередньо орієнтовані керівництвом ігнорувати порушення громадського порядку, і тільки рознімали активістів, відтісняли патріотично налаштованих громадян, по суті захищаючи «Антимайдан».

Тоді ж на площі Куликове поле розташувалось наметове містечко учасників «Антимайдану» у кількості близько 200 осіб із комендантом — громадянином РФ. «Куликовці» робили мітинги і акції протесту проти політики державної влади України, пропагували проросійський шлях розвитку і поступову інтеграцію України до складу РФ.

Вважається що приблизно у березні-квітні 2014 року Фучеджі вступив у злочинну змову з представниками одеського «Антимайдану». При цьому начебто керувався карʼєристським мотивом: у випадку переходу міста під контроль Росії він розраховував обійняти посаду керівника поліції; у разі, якщо Україна збереже владу над Одещиною, Фучеджі планував приховати свій звʼязок з «Антимайданом» і однаково очолити обласну поліцію, сподіваючись, що через скандал звільнять діючого керівника Петра Луцюка.

2 травня 2014 року в Одесі очікувався футбольний матч. Служба безпеки України заздалегідь інформувала одеську поліцію про можливі вуличні заворушення. Місцеві патріоти зробили анонс, що проведуть марш «За єдину Україну», а проросійські сили пообіцяли перешкодити.

Фучеджі, знаючи це, не тільки не намагався запобігти сутичкам, а й сприяв їм і пообіцяв одному із керівників «Антимайдану», що поліцейські не будуть затримувати і зупиняти їх, а навпаки блокуватимуть їх опонентів.

Антимайдайданівці прибули на захід із деревʼяними й металевими палицями, битами, ланцюгами, вели себе агресивно.

Співробітники поліції, за вказівкою Фучеджі, вишикувались між активістами, але стояли спинами до антимайданівців, даючи їм перевагу і можливість, ховаючись за спинами правоохоронців, кидати в бік представників «Євромайдану» шматки бруківки, а також стріляти. У результаті сутички шестеро людей загинуло від вогнепальних поранень.

Фучеджі звинуватили в тому, що він не залучив додаткові підрозділи для припинення заворушень, не орієнтував підлеглих на затримання порушників громадського порядку. Навпаки, за вказівкою керівництва вони робили разом із антимайданівцями барикади зі сміттєвих баків.

Командир спецбатальйону «Беркут» свідчив у суді, що Фучеджі усно наказав не застосовувати жодні спецзасоби, а тільки зробити ланцюг між активістами двох таборів. Але мітингувальників виявилося куди більше, ніж співробітників поліції. На прохання залучити ще людей, Фучеджі відпвідав: «усе це робиться, займайся своєю справою» і продовжував спілкування по мобільному телефону.

Із показань свідків, Фучеджі сам супроводжував колону «Антимайдану». На відео зафіксовано, як він сідав у машину швидкої медичної допомоги, де вже перебував представник «Антимайдану».

Розлючені загибеллю своїх товаришів, футбольні фанати і євромайданівці висунулися на Куликове поле з наміром знищити наметове містечко «Антимайдану». Тікаючи, проросійські активісти вломилися в Будинок профспілок, забарикадували двері і почали кидати з даху пляшки із запалювальною сумішшю, а представники «Євромайдану» та футбольні фанати метали пляшки із запалювальною сумішшю в напрямку барикади біля входу в будівлю.

Від коктейлів «Молотова», які тоді використовували обидві сторони, будинок загорівся і 34 особи померли від отруєння чадним газом, а ще 8 від травм, намагаючись врятуватися і падаючи з вікон.

Тільки після цього поліція почала арештовувати антимайданівців — усього затримали 63 особи. Активісти «Антимайдану» зібрали мітинг під стінами поліції і захопили адмінбудівлю. Фучеджі нібито через те, що будівлю захопили, наказав відпустити усіх 63 затриманих. Підлеглі Фучеджі свідчили, що його дії не були адекватні ситуації, що він запізно залучив підрозділи для блокування мітингувальників, що натовп можна було локалізувати раніше і запобігти захопленню будівлі.

У суді демонструвалися роздруківки телефонних зʼєднань між Фучеджі із комендантом «Куликового поля». За період із 10 квітня по 4 травня 2014 року між ними відбулось 22 телефонні розмови.

Про домовленості із Фучеджі у суді розповідали і колишні учасники «Антимайдану», які неодноразово бачили посадовця на «Куликовому полі», як він спілкувався з їх керівництвом. «Куликовці» знали, що у них із поліцією є домовленість, тому під час масових заходів їх активістів, якщо і затримували, то одразу відпускали.

Незадовго після цих подій, ще у травні 2014-го Фучеджі втік з України спочатку в Придністров’я, а згодом — у Росію, де нібито отримав громадянство. У 2021 році у відеоролику на YouTube під назвою «Одесса спустя семь лет: неонацизм и насильственный национализм как двигатель украинского конфликта» зафіксована участь Фучеджі в обговоренні політичних подій в Україні представниками різних країн світу в рамках діяльності ООН. Експосадовець звинуватив у трагічних подіях 2 травня учасників «Євромайдану» і політичне керівництво України. В інтервʼю на телеканалі «Россия 24» Фучеджі підтвердив, що взаємодіяв із представниками «Антимайдану» і звільнив їх активістів, тому що вважає, що їх і не слід було затримувати, адже вони є постраждалими.

Обвинувачений розпочав службу в органах внутрішніх справ ще у 1981 році. Починаючи з 1998-го по 2001 рік та з 2005 по травень 2014 року постійно працював на посаді заступника начальника УМВС України в Одеській області — начальника міліції громадської безпеки.

Фучеджі засудили до 15 років позбавлення волі із забороною на 3 роки обіймати посади в правоохоронних органах, а також штрафом у 17 тисяч гривень. Також він втрачає спеціальне знання — полковник міліції.

Ексначальник Головного управління МВC України в Одеській області Петро Луцюк перебуває в Україні і його також судять. Його обвинувачують у «залишенні в небезпеці», «зловживанні службовим становищем» та «службовому підробленні».

За версією слідства, 2 травня 2014 року, незважаючи на попередження МВС та СБУ, Луцюк навмисне не ввів в дію оперативний план «Хвиля», який існує для запобігання масовим заворушенням. Також головний міліціонер області заднім числом начебто намагався підробити документи, що свідчать про своєчасно вжиті ним заходи.