Ексзаступницу генпрокурора Ольгу Колінько могли задушити?

У неї виявлено перелом хрящів гортані.

Експерти з’ясували попередню причину смерті колишньої заступниці генерального прокурора України Ольги Колінько, яку раніше знайшли мертвою у власній квартирі в Києві. Про це пише “Ракурс” із посиланням на джерела в судово-медичній експертизі.

Як сказали співрозмовники видання, за підсумком розтину тіла Колінько встановили перелом хрящів гортані, який міг статися внаслідок придушення чи здавлення.

Наразі спеціалісти також проводять розтин тіла доньки Колінько Ярослави, яку виявили в іншій квартирі, розташованій поруч.

Раніше речниця Національної поліції Олена Бережна в коментарі “Суспільному” розповіла, що тіла жінок не мають ознак насильницької смерті. Попередньо, ексзаступниця генпрокурора Ольга Колінько померла два місяці тому, а її донька — близько трьох тижнів тому. Їхні квартири, за даними поліції, були зачиненими зсередини. // Дзеркало тижня