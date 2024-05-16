Ексзавідувачу кафедри Луганського державного медуніверситету, який працює на ворога на окупованій Луганщині, повідомлено ще одну підозру
За процесуального керівництва прокурорів Чернівецької обласної прокуратури колишньому завідувачу кафедри Луганського державного медичного університету повідомлено ще одну підозру у добровільному зайнятті посади у незаконних органах влади та у публічних закликах до проведення незаконних виборів на тимчасово окупованій території (ч. 5 ст. 111-1 КК України).
За даними слідства, 62-річний доцент та полковник медичної служби запасу, після широкомасштабного вторгнення рф в Україну, спеціально прибув на тимчасово окуповану територію Луганської області щоб працювати на ворога.
Встановлено, що у квітні 2023 року, він добровільно обійняв посаду тимчасово виконувача обов’язків головного лікаря так званої «Державної установи Біловодська центральна районна багатопрофільна лікарня» в лнр.
Крім того, у березні цього року, чоловік виступив з відеозверненням у телеграм-каналі однієї із політичних партій рф, у якому публічно підтримав анексію Луганської області та закликав до проведення незаконних виборів президента рф на тимчасово окупованій території України.
Досудове розслідування у зазначеному провадженні за процедурою in absentia здійснюють слідчі Управління СБ України у Чернівецькій.
Нагадаємо, у лютому цього року, за процесуального керівництва прокурорів Луганської обласної прокуратури, йому повідомлено про підозру у добровільному зайнятті посади у так званому «совете миниципального округа лнр».
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Чернівецька обласна прокуратураTweet