Ексжурналіст з Кропивницького публікує свої статті на кремлівських інтернет-ресурсах, виправдовуючи російмьку збройну агресію

За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно громадянина України за фактом здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, спрямованої на розпалювання міжнаціональної ворожнечі та виготовленні і поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України (ч. 6 ст. 111-1, ч. 1 ст. 161, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Як встановлено слідством, журналіст з Кіровоградщини ще на початку 2014 року виїхав до рф, де співпрацюючи з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією, здійснює інформаційну діяльність, спрямовану на підтримку збройної агресії проти України.

Так, обвинувачений систематично упродовж 2022 – 2023 років виготовляв і поширював статті, у яких містились виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України на кшталт: «Крымский референдум – 2014 против украинского сепаратизма», «Карпаторусизм в школьные учебники», «Украинцы, как политическая сетка».

Нагадуємо, що відповідно до санкції статті колаборанту загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування «in absentia» та оперативний супровід – Управління СБУ в Кіровоградській області.

Кіровоградська обласна прокуратура