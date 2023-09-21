Електромеханіка Харківського метро за коригування російських ударів засуджено до 12 років ув’язнення

Київський районний суд міста Харкова визнав чоловіка винним у незаконному поширенні інформації про розміщення Збройних сил України.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 18 вересня.

Обвинувачений працював електромеханіком у в депо «Салтівське»КП «Харківський метрополітен», розлучений, має неповнолітнього сина, який з матірʼю мешкає окремо.

Не пізніше 18 червня 2022 року в месенджері Viber чоловік перейшов за посиланням у телеграм-бот. Потім з ним звʼязався користувач, який представився військовослужбовцем збройних сил РФ і просив надавати координати ЗСУ. Слідство встановило, що користувачем мобільного номеру справді є командир роти військової частини ГРУ РФ.

У період із 18 червня до 13 серпня 2022 року обвинувачений надсилав росіянину інформацію, роблячи скриншоти карт місцевості, на яких відмічав точки розташування військових і техніки ЗСУ на території Харкова та Харківської області. Наприклад, позначив ділянки мосту, де на його думку, найкращі місця для удару, зробив скриншот із мапи з обведеною місцевістю біля станції метро. Також він коментував ефективність обстрілів і підказував, куди краще поцілити.

У липні-серпні минулого року в районі Північної Салтівки міста Харкова дислокувалися українські військові. Передані обвинуваченим адреси у той період чотири рази обстрілювалися росіянами.

При затриманні чоловік дав пояснення і не заперечував скоєного. Однак у судовому засіданні вину не визнав. Говорив, що з початку нападу РФ на Україну постійно перебував за своїм місцем роботи, за звуками пострілів чув, що поряд із територією депо розташовані підрозділи ЗСУ. Боявся обстрілів і щоб відвернути цю небезпеку, зберегти від обстрілів депо та співробітників, які там жили і працювали, надавав російському солдату інформацію, яку брав з телеграм-каналів. Про заборону передачі подібної інформації нібито не чув, кому надає інформацію також начебто не знав і що співрозмовник представляє державу-агресора — не розумів, тому пропозиція надсилати координати ЗСУ не здалась йому дивною.

Однак такі показання обвинуваченого спростовуються доказами. Із переписки видно, що чоловік повідомляє про власну обізнаність щодо конспірації та готовність її дотримуватися, розповідає про прихильність до Росії з 2014 року. Його співрзмовник представляється як офіцер збройних сил РФ. Обвинувачений повідомляє про розташування ЗСУ з чужих слів та з власних спостережень у результаті пересування містом, про те, коли та звідки чув постріли, про вантажоспроможність мостів, куди ЗСУ перевозили озброєння, як і о котрій годині виїздила вантажівка з військового шпиталю, коментує надіслані ним скріншоти мап з координатами. Чоловік каже, що буде пересуватися містом, щоб уточнити і дозбирати дані, а також проситиме знайомих повідомляти його завчасно про місця розташування ЗСУ. Повідомляє про відсутність блокпостів у певних місцях і звідки, на його думку, краще наступати на місто.

Вироком суду коригувальнику призначили 12 років позбавлення волі.