Фальшиві перевізники, продавці й «фонди допомоги»: поліція Тернополя розслідує три факти інтернет-шахрайств

Співробітники Тернопільського районного управління поліції відкрили три окремі кримінальні провадження за фактами шахрайських дій, учинених шляхом обману через мережу Інтернет.

– До правоохоронців надійшло звернення 23 жовтня, від 25-річної жительки Тернополя. Жінка повідомила, що невідома особа під приводом надання послуг пасажирських перевезень з Варшави до Тернополя заволоділа її коштами. Потерпіла перерахувала 6000 гривень на банківську картку, проте обіцяних послуг так і не отримала.

– До поліції звернувся 24-річний мешканець обласного центру, який став жертвою онлайн-шахрайства під час купівлі навушників. Чоловік перерахував понад 5 тисяч гривень продавцю, який представився Артемом Карвацьким, за бездротові навушники «AirPods Pro». Після отримання коштів «продавець» перестав виходити на зв’язок.

– Ще одна тернополянка, 1957 року народження, втратила понад 3 тисячі гривень, коли намагалася оформити нібито грошову допомогу від благодійного фонду. Жінка знайшла оголошення у групі «Viber», перейшла за посиланням і ввела дані своєї банківської картки. Згодом із рахунку зникли кошти.

Поліцейські встановлюють осіб, причетних до вказаних злочинів. За всіма трьома фактами проводиться перевірка та вживаються заходи для повернення коштів потерпілим.

Поліція нагадує: не довіряйте незнайомим продавцям, перевіряйте інформацію про перевізників, не переходьте за підозрілими посиланнями та не вводьте дані банківських карток на неперевірених сайтах.

Якщо ви стали жертвою шахрайських дій — негайно звертайтесь до поліції або телефонуйте на лінію 102.

Відділ комунікацій ГУНП в Тернопільській області