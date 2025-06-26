Фальшиві знижки і вимога передоплати – як розпізнати шахрая в мережі
Смартфони, техніка, брендовий одяг за наднизькими цінами — це може бути шахрайство, тож будьте пильні! На це звертає особливу увагу начальник відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Департаменту кіберполіції, полковник поліції Василь Поштак.
Як працюють інтернет-шахраї?
Шахраї діють за чіткою схемою, яка часто вводить в оману навіть досвідчених покупців:
- Нереально низькі ціни. Зловмисники розміщують оголошення або створюють фейкові онлайн-магазини, де пропонують популярні товари (смартфони, ноутбуки, брендовий одяг, побутову техніку) за цінами, які на 50–70% нижчі за ринкові. Наприклад, новий iPhone за 5 000 грн або фірмова куртка за 800 грн — це привід насторожитися.
- Психологічний тиск. Шахраї стверджують, що товар оригінальний, абсолютно новий і залишилося лише кілька одиниць. Вони переконують, що «зараз розпродаж», «тільки сьогодні знижка», «акція до кінця дня» — усе, щоб змусити вас діяти негайно.
- Вимагання передоплати. Вони просять часткову або повну передоплату, мотивуючи це «страхуванням доставки», «високим попитом» або «необхідністю бронювання товару». Часто навіть пропонують оплату на карту фізичної особи, а не офіційного рахунку магазину.
- Зникнення після отримання коштів. Щойно ви переказуєте гроші — зв’язок обривається. Сайт або сторінка в соцмережах зникає, номери телефонів не відповідають, а товар так і не надходить.
Як не потрапити на гачок шахраїв?
Ось кілька практичних порад, які допоможуть вам захистити себе:
Завжди порівнюйте ціни. Якщо товар на 2–3 рази дешевший, ніж у відомих мережах — це майже гарантовано шахрайство. Легальні продавці не продають нову техніку або брендовий одяг собі у збиток.
Перевіряйте сайт або продавця.
- Чи є контактна інформація, юридична адреса, номер телефону?
- Чи є реальні відгуки покупців? Чи не виглядають вони надто схожими?
- Перевірте назву сайту — шахраї часто копіюють дизайн справжніх сайтів, змінюючи лише одну букву в адресі.
Не поспішайте оплачувати.
- Обирайте накладений платіж (оплата після отримання товару).
- Користуйтесь послугами відомих торговельних майданчиків або сервісів з гарантією безпечної угоди.
Нікому не повідомляйте свої платіжні дані! Ні PIN-код, ні CVV-код, ні паролі від інтернет-банкінгу не потрібні жодному справжньому продавцю. Якщо у вас їх просять — це точно шахрай.
Що робити, якщо вас ошукали? Зверніться до кіберполіції. Подати заяву можна через офіційний сайт: https://cyberpolice.gov.ua
stopfraud.gov.ua – ресурс, що допомагає громадянам розпізнавати та уникати онлайн – шахрайства та можна дізнатись як захистити себе від кіберзлочинців.
Відділ протидії кіберзлочинам у Волинській областіTweet