Фальшиві знижки і вимога передоплати – як розпізнати шахрая в мережі

Смартфони, техніка, брендовий одяг за наднизькими цінами — це може бути шахрайство, тож будьте пильні! На це звертає особливу увагу начальник відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Департаменту кіберполіції, полковник поліції Василь Поштак.

Як працюють інтернет-шахраї?

Шахраї діють за чіткою схемою, яка часто вводить в оману навіть досвідчених покупців:

Нереально низькі ціни. Зловмисники розміщують оголошення або створюють фейкові онлайн-магазини, де пропонують популярні товари (смартфони, ноутбуки, брендовий одяг, побутову техніку) за цінами, які на 50–70% нижчі за ринкові. Наприклад, новий iPhone за 5 000 грн або фірмова куртка за 800 грн — це привід насторожитися. Психологічний тиск. Шахраї стверджують, що товар оригінальний, абсолютно новий і залишилося лише кілька одиниць. Вони переконують, що «зараз розпродаж», «тільки сьогодні знижка», «акція до кінця дня» — усе, щоб змусити вас діяти негайно. Вимагання передоплати. Вони просять часткову або повну передоплату, мотивуючи це «страхуванням доставки», «високим попитом» або «необхідністю бронювання товару». Часто навіть пропонують оплату на карту фізичної особи, а не офіційного рахунку магазину. Зникнення після отримання коштів. Щойно ви переказуєте гроші — зв’язок обривається. Сайт або сторінка в соцмережах зникає, номери телефонів не відповідають, а товар так і не надходить.

Як не потрапити на гачок шахраїв?

Ось кілька практичних порад, які допоможуть вам захистити себе:

Завжди порівнюйте ціни. Якщо товар на 2–3 рази дешевший, ніж у відомих мережах — це майже гарантовано шахрайство. Легальні продавці не продають нову техніку або брендовий одяг собі у збиток.

Перевіряйте сайт або продавця.

Чи є контактна інформація, юридична адреса, номер телефону?

Чи є реальні відгуки покупців? Чи не виглядають вони надто схожими?

Перевірте назву сайту — шахраї часто копіюють дизайн справжніх сайтів, змінюючи лише одну букву в адресі.

Не поспішайте оплачувати.

Обирайте накладений платіж (оплата після отримання товару).

Користуйтесь послугами відомих торговельних майданчиків або сервісів з гарантією безпечної угоди.

Нікому не повідомляйте свої платіжні дані! Ні PIN-код, ні CVV-код, ні паролі від інтернет-банкінгу не потрібні жодному справжньому продавцю. Якщо у вас їх просять — це точно шахрай.

Що робити, якщо вас ошукали? Зверніться до кіберполіції. Подати заяву можна через офіційний сайт: https://cyberpolice.gov.ua

stopfraud.gov.ua – ресурс, що допомагає громадянам розпізнавати та уникати онлайн – шахрайства та можна дізнатись як захистити себе від кіберзлочинців.

Відділ протидії кіберзлочинам у Волинській області