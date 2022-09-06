Фальсифікація товарів під відомі торгові марки для продажу – на Закарпатті арештовано майже 38 т продукції

За клопотанням прокурора Закарпатської обласної прокуратури суд наклав арешт на близько 33 тонни сухих і рідких миючих засобів та майже 5 т кави, що містили ознаки підробки, а також на техніку та пакувальне обладнання. Днями всі ці речі були вилучені під час санкціонованих обшуків на території Мукачівського району.

Як встановлено слідством, група закарпатців – мешканців Ужгородського, Мукачівського та Берегівського районів – можуть бути причетними до незаконного виготовлення і фасування вищевказаних товарів, видаючи їх за продукцію відомих торговельних марок. У подальшому їх реалізовують на ринках Закарпаття, а також через мережу Інтернет оптовими та роздрібними партіями.

Ряд обшуків проведено у помешканнях осіб, за місцями здійснення торговельної діяльності, а також у складських приміщеннях, якими вони користуються. Там виявлено мішки з обсмаженими зернами, пусті упаковки кави італійського виробництва, пристрої для запаювання поліетиленових пакетів та повні пакування меленої та кави в зернах. Також правоохоронці знайшли майже три десятки палет, навантажених пральними порошками та миючими засобами з явними ознаками підробки.

Триває досудове розслідування в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 229 КК України (незаконне використання товарного знаку, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі). Його здійснюють слідчі ГУ Нацполіції Закарпаття за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури та оперативного супроводу відділу протидії кіберзлочинам в Закарпатській області Департаменту кіберполіції НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури