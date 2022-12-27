Фарфоровою статуеткою убив односельчанку – жителя Новоград-Волинського району ув’язнили на 9 років

Прокурори Новоград-Волинської окружної прокуратури, під час судового розгляду справи щодо місцевого жителя, надали достатньо доказів, на підставі яких його визнано винним у скоєнні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України). Вироком суду чоловіку призначене покарання у виді позбавлення волі строком на 9 років.

Стороною обвинувачення доведено, що 40-річний житель Новоград-Волинського району у серпні цього року, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, заподіяв смертельних побоїв свої односельчанці.

Тому трагічному вечору передував досить бурхливий день «відпочинку» у компанії приятелів, де обоє, і 71-річна потерпіла, і її кривдник, активно вживали алкогольні напої.

Однак цього було недостатньо, тому вони пішли додому до літньої жінки, де продовжили застілля. Вже близько 22.00 год між ними виникла суперечка. У чому саме хотів переконати господарку дому, зловмисник, у міру випитого алкоголю, навіть не пригадав. Проте пам’ятає, що під час інциденту схопив фарфорову статуетку та завдав численних побоїв потерпілій, а потім ще й ножових поранень, від яких вона померла.

Свою вину у суді визнав цілком та у скоєному розкаявся.

З дня затримання і дотепер обвинувачений перебуває під вартою.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури