Фейкова робота за кордоном: запорізькі поліцейські затримали групу шахраїв-рекрутерів

Фігуранти розміщували в інтернеті оголошення щодо пропозицій працевлаштування в європейських країнах. У потенційних клієнтів вони виманювали передплату за свої послуги, а після – зникали. Жертвами аферистів стали понад 10 громадян із різних областей країни. Правоохоронці викрили зловмисників та повідомили їм про підозру в скоєнні шахрайства.

Злочинну діяльність шахраїв припинили оперативники управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області ДСР НПУ разом із працівниками Служби безпеки України та слідчими слідчого управління та ВП № 2 ГУНП в Запорізькій області під процесуальним керівництвом Вознесенівської окружної прокуратури.

Поліцейські встановили, що до незаконної схеми причетні троє запоріжан, віком від 21 до 25 років. Вони розміщували оголошення в інтернет-мережі з пропозиціями послуг із працевлаштування в країнах Європи. Потенційні заробітчани зв’язувались з псевдо-рекрутерами за вказаними телефонами. Кожен із фігурантів виконував свою частину роботи: один безпосередньо спілкувався з клієнтами, інші – розміщували відповідні онлайн-оголошення та контролювали надходження коштів на їхні рахунки. З метою конспірації все спілкування відбувалось через мобільні месенджери. Після обговорення нюансів угоди зловмисники брали передплату за свої послуги та зникали.

8 січня правоохоронці за силової підтримки спецпризначенців КОРД провели низку обшуків за місцями мешкання фігурантів – у Запоріжжі та Львові. У результаті слідчих дій вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, сім-карти, флеш-накопичувач, чорнові записи та гроші, ймовірно отримані злочинним шляхом.

Цього ж дня поліцейські затримали зловмисників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили їм про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. За вчинене підозрюваним може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Наразі слідчі дії тривають, встановлюються інші епізоди, до яких можуть бути причетні викриті особи.

Відділ комунікації поліції Запорізької області