Фермер «придельтапланив» понад пів мільйона бюджетних коштів під час обробітку землі освітнього закладу

У Бобринці фермер відзвітував про використання ним дельтаплану(!) для кроплення сільгоспземель профтехучилища та «списав» за це бюджетні кошти. Наразі прокурори Кіровоградської обласної прокуратури повідомили йому про підозру за фактом привласнення майна у великому розмірі, вчинене в умовах воєнного стану (ч.4 ст.191 КК України).

За даними слідства, керівник сільгосппідприємства уклав договір на обробіток понад 200 гектар сільськогосподарських земель професійно-технічного училища, що у м. Бобринець.

Виконуючи роботи, що прописані умовами договору, підозрюваний, з метою власного збагачення, вчинив привласнення грошових коштів освітнього закладу за рахунок завищення вартості робіт та товарно-матеріальних цінностей.

Так, подаючи звітну документацію про виконані роботи, включив до актів неправдиві відомості про послуги, які і не планував виконувати. Йдеться, зокрема про послугу внесення добрив з повітря за допомогою дельтаплану.

У своїх звітах фермер завищив ще й вартість використаного дизельного пального.

У результаті протиправних дій підозрюваного державі заподіяно збитків на загальну суму 550 тис гривень.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в області, оперативний супровід – співробітники УСБУ в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратури