Фермеру, підозрюваному в зґвалтуванні неповнолітньої загрожує до 12 років ув’язнення

Потерпілій 14 років. Обвинувачений та родина потерпілої дитини проживають на території однієї громади та знайомі між собою.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Голованівської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт за обвинуваченням місцевого фермера у скоєнні злочину сексуального характеру стосовно неповнолітньої особи (ч.3 ст.152 КК України).

За даними слідства обвинувачений, добре знаючи, що потерпіла є неповнолітньою, ввів останню в оману, що має намір підвезти її додому. Натомість завіз дитину до місця свого проживання та застосовуючи фізичну силу, зґвалтував.

Подія трапилася у липні цього року у одному із сіл Благовіщенської територіальної громади Кіровоградщини.

Наразі за послідовної та принципової позиції ювенальних прокурорів фермер продовжує перебувати під вартою, не дивлячись на постійні спроби його захисників пом’якшити запобіжний захід.

За скоєний злочин обвинуваченому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування – Голованівський РВП ГУНП в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура