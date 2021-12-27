Фігурант міжнародної афери на 9 мільйонів євро пішов на угоду і отримав умовне покарання

Оболонський райсуд Києва затвердив угоду про визнання винуватості громадянином України Ігорем Козленком щодо участі у злочинній організації, відмиванні коштів і пособництві у відмиванні грошей злочинного походження.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 14 грудня.

У складі злочинної організації працювала мережа «кол-центрів» на території Києва (Україна), міста Софія (Республіка Болгарія) та міста Белграда (Республіка Сербія). Співробітники центрів у спілкуванні з громадянами країн ЄС видавали себе за менеджерів, агентів, брокерів, тощо і спонукали потерпілих інвестувати у фактично неіснуючі фінансові продукти.

Інтернет-сайти і псевдотрейдингові платформи розробляли працівники ТОВ «Квест Маркетинг ЛТД», що належало одному з членів угрупування. У період з 01.01.2017 до 02.04.2020 у цій компанії було не менше 100 співробітників.

За версією слідства, з 2016 року і до квітня 2020-го зловмисники заволоділи коштами іноземців на суму не менше 9, 36 млн євро.

Кошти перераховувалися через ланцюг фіктивних компаній 1-го та 2-го рівнів як на території України, так і за її межами. Британську компанію 3-го рівня та гроші на її рахунках контролював особисто керівник злочинної організації.

Структура функціонувала з квітня 2016 року до квітня 2020-го на території України та за її межами, зокрема у місті Софія (Республіка Болгарія) і у Белграді (Республіка Сербія) та припинила своє функціонування у зв’язку з її частковим знешкодженням правоохоронними органами Болгарії та Сербії.

За даними правоохоронців, організатор підібрав та залучив до реалізації свого плану в різний час щонайменше п’ять осіб, провадження стосовно яких розслідується компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина.

Обвинувачений Козленко, який пішов на угоду, був відповідальним за пошук і супроводження фіктивних директорів компаній 1-го рівня, необізнаних зі злочинним планом, які за грошову винагороду надавали свої персональні дані для створення юридичних осіб.

Не пізніше 25.01.2017, перебуваючи в офісній будівлі БЦ «Іллінський» Козленко проходив співбесіду на посаду фінансового директора ТОВ «Квест Маркетинг ЛТД». Там він познайомився з особою, яка вважається керівником злочинної організації. Пізніше, в другій половині 2017 року, перебуваючи в ресторані «Аргентина Гриль», керівник організації начебто запропонував обвинуваченому зайнятися реєстрацією компаній для відмивання коштів.

У супроводі обвинуваченого підставні особи неодноразово виїздили в Чеську Республіку, Болгарію, Естонію, де, діючи за його вказівками, зареєстрували юридичні особи для акумулювання коштів на рахунках.

Всього на банківські рахунки цих підконтрольних підприємств під виглядом фінансових операцій надійшло 35 мільйонів гривень.

Крім того, в листопаді 2020-го обвинувачений із дружиною придбали в Києві 8 соток землі за 3,8 млн грн., сплативши по половині суми кожен. Правоохоронні органи вважають, що чоловік розплатився коштами злочинного походження. Оскільки, за даними податкової, у 2017-2020 роках він мав 138 тисяч гривень офіційного доходу. Через місяць після придбання ділянки обвинувачений подарував свою частку дружині, начебто щоб запобігти арешту і спецконфіскації.

У березня 2021-го Козленка взяли під варту з альтернативою 325 мільйонів гривень застави, яку в травні зменшили до 150 і за кілька тижнів до 145 млн грн.

Восени з Козленка зняли звинувачення у шахрайському заволодінні коштами і на початку листопада пом’якшили запобіжний захід до цілодобового домашнього арешту. У вироку написано, що він не брав безпосередньої участі у шахрайському заволодінні грошима іноземців.

У кінці минулого місяця обвинувачений уклав з прокурором угоду про визнання винуватості в обмін на умовне покарання — 5 років позбавлення волі зі звільненням з іспитовим строком 3 роки. Також чоловікові протягом 3 років обіймати посади з адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими повноваженнями.

Крім того, суд застосував спецконфіскацію до половини, придбаної подружжям ділянки як майна, одержаного внаслідок вчинення злочину.

В Україні перші підозри повідомили у березні 2021-го — Ігорю Козленку і Юрію Копачевському. У червні з’явився третій підозрюваний.

3 жовтня затриманий і повідомлений про підозру Міхаель Чеботарь, якого суд помістив під цілодобовий домашній арешт. 4 листопада підозру повідомили бізнесмену Тимуру Рохліну.