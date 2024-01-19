Фігурантам міжрегіональної злочинної організації повідомлено про підозру в масштабному виготовленні та збуті підроблених офіційних документів

За даними слідства, двоє мешканців Одеської області влітку 2023 року утворили та очолили стійке об’єднання – злочинну організацію, члени якої виготовили більше 3,8 тисяч фальшивих документів, що видають підрозділи МВС. Готові замовлення розсилали засобами поштового зв’язку. Орудували ділки на території п’ятьох областей, а саме: Вінницької, Одеської, Львівської, Донецької та Харківської.

Раніше повідомлялось, що для «розкрутки бізнесу» зловмисники навіть створили сайт із посиланням на месенджер “Telegram”, через який і приймали замовлення. Серед фальшивок, які можна було придбати у ділків — посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, посвідки на постійне проживання, свідоцтва про закінчення автошколи, паспорт громадянина України.

Ліквідували масштабну злочинну схему слідчі ГУНП у Вінницькій області та працівники Вінницького управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції спільно з оперативниками СБУ за фізичної підтримки спецпризначенців КОРДу та ДВБ НПУ.

Тоді правоохоронці одночасно провели у фігурантів 35 санкціонованих обшуків у п’ятьох областях України. Під час заходів вилучили велику кількість вже виготовлених документів та заготовок для майбутніх замовлень, печатки з ознаками підробки державних і приватних установ, зокрема і одного з сервісних центрів МВС, майже 90 000 доларів США та техніку, на якій виготовляли фальшивки.

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури слідчі слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області зібрали докази, на підставі яких двом організаторам повідомили про підозру двом організаторам та п’ятьом членам злочинної організації, котрі здійснювали підроблення офіційних документів, використовуючи незаконно одержані голографічні захисні елементи. У ході розслідування доведено, що прибутки фігурантів, одержані злочинним шляхом, становлять майже 6,5 мільйонів гривень. Члени угруповання легалізували їх, у тому числі через криптогаманці.

Учасникам злочинної організації інкримінують низку злочинів, серед яких:

– створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній;

– легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом;

– підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів;

– виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів;

– втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність (ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 199, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 304 Кримінального кодексу України).

Досудове розслідування триває. Підозрюваним загрожує до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Вінницької області