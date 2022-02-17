Фіктивна закупка обладнання для Київводоканалу на ₴1,3 млн. – повідомлено про підозру групі осіб

Серед підозрюваних — посадові особи водоканалу та комерційної структури.

Викрили схему із заволодіння бюджетними коштами оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі слідчого управління поліції Києва. Встановлено, що упродовж 2018-2020 років посадові особи Київводоканалу і комерційної структури уклали низку договорів на закупівлю обладнання для підприємства, зокрема 5 глибинних помп на загальну суму понад 1,3 млн грн. За поставку обладнання на рахунки підрядної організації були перераховані кошти.

Відповідно до бухгалтерської та податкової звітності, підрядник придбав помпи у кількох фірм, як з’ясувалося, з ознаками фіктивності. Крім того, під час огляду складських приміщень водоканалу правоохоронці виявили відсутність обладнання та відповідної документації на нього. Кошти, отримані за фіктивну закупівлю, учасники оборудки розподілили між собою.

Сьогодні, 17 лютого, поліцейські за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомили про підозру групі осіб:

— одному із заступників генерального директора Київводоканалу та директору департаменту цього ж підприємства — за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України;

— керівникові комерційної структури – за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

За заволодіння коштами вказаного підприємства в особливо великих розмірах підозрюваним може загрожувати покарання — позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Встановлюються інші особи, які також можуть бути причетні до заволодіння бюджетними коштами.

Департамент стратегічних розслідувань