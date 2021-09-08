Фіктивний продаж бізнесу на суму понад ₴5,2 млн. – за шахрайство судитимуть мешканця Закарпаття

Закарпатською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо місцевого мешканця за фактом вчинення шахрайства на понад 5,2 млн грн (ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, шляхом обману чоловік заволодів 400 тис дол США за нібито продаж готельно-ресторанного комплексу. Зловживаючи довірою потерпілого, він домовився про розрахунок за купівлю його діючого бізнесу за усною домовленістю. Після цього уклав договір іпотеки, предметом якого стала частина цього ж комплексу. Таким чином він позбавив покупця нерухомості можливості оформити за собою право власності на об’єкт.

Таку ж усну угоду про продаж кафе з офісними приміщеннями, що входили до складу згаданого комплексу, чоловік уклав і з іншою громадянкою. Після одержання від неї 65 тис дол США та 270 тис грн обвинувачений обіцяв переоформити право власності на нерухомість, однак не зробив цього.

Після одержання коштів чоловік уникав будь-яких зустрічей із потерпілими та деякий час знаходився у розшуку. Водночас на період слідства на майно обвинуваченого накладався арешт.

Досудове розслідування здійснювали слідчі слідчого управління Головного управління Нацполіції в Закарпатській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Закарпатської обласної прокуратури