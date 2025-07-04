Фіктивна інвалідність на продаж: слідчі поліції Житомирщини повідомили про підозри чотирьом співучасникам

Правоохоронці викрили трьох жителів м. Коростеня та лікаря обласної МСЕК у реалізації злочинної схеми: за допомогою ланцюжка знайомств та передачі коштів 38-річний чоловік отримав ІІІ групу інвалідності. Така «експертиза» обійшлася йому в 4 500 доларів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 38-річний житель Коростеня вирішив отримати соціальні пільги, оформивши фіктивну групу інвалідності. Жодних об’єктивних медичних показань для цього він не мав.

Для цього чоловік звернувся до 69-річного знайомого, який має широке коло зв’язків у закладах охорони здоров’я. Той пообіцяв допомогти за 4500 доларів: частину «винагороди» він залишив собі, а решту передавав знайомій 63-річній містянці. Жінка ж розробила подальшу схему, до якої залучила лікаря обласної МСЕК.

За задумом, «хворий» проходив обстеження в приватних та комунальних медичних закладах. Надалі він повинен був отримати формальну відмову районної медико-соціальної експертної комісії та оскаржити її в обласному центрі. Саме там працював лікар, який мав сприяти рішенню медичної комісії на користь «клієнта».

Отримавши очікувану відмову, на початку грудня 2024 року всі троє співучасників приїхали з Коростеня до Житомира. Тут їх вже очікував лікар, до кабінету якого вирушив «пацієнт», пересівши з авто в інвалідний візок. 63-річний медик вніс в акт огляду чоловіка завідомо недостовірні відомості про стан його здоров’я та засвідчив перед членами комісії наявність порушень, яких насправді не було. У результаті коростенцю було встановлено ІІІ групу інвалідності.

Усі незаконні дії учасників злочинної схеми задокументували співробітники УСБУ спільно з поліцейськими ГУНП Житомирщини.

Днями слідчі слідчого управління ГУНП в області повідомили всім фігурантам про підозри в учиненні кримінальних правопорушень. Крім того, слідчі ініціювали перевірку щодо встановлення інвалідності фігуранту, відтак днями це рішення було скасовано.

Трьом жителям Коростеня правоохоронці інкримінують ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, вчинені за попередньою змовою групою осіб) КК України. Їм загрожує до восьми років ув’язнення.

Водночас лікар підозрюється в злочинах, передбачених ч. 1 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) КК України. Йому загрожує до чотирьох років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області