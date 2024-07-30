Фіктивна інвалідність як бізнес: у Житомирі завершено розслідування корупційної оборудки лікаря та його спільника

У березні цього року поліцейські Житомирщини викрили 29-річного завідувача відділенням одного з медичних закладів і його «бізнес-партнера». Обидва чоловіка були викриті поліцією під час отримання хабаря на суму 1,5 тисячі доларів. В таку вартість входило фіктивна документація про стаціонарне лікування пацієнта та вплив на позитивне рішення МСЕК.

Слідчі зібрали докази причетності лікаря та його пособника до отримання та вимагання хабаря. Поліцейські встановили, що завідувач відділення запевнив пацієнта у своїй впливовості на членів медико-соціальної експертної комісії. Однак він уточнив, що позитивне рішення можна отримати лише за умови сплати грошової винагороди в розмірі 1,5 тисячі доларів.

Поліцейські задокументували отримання хабаря 42-річним спільником лікаря, гроші вилучили. До того ж, правоохоронці встановили причетність медика до складання та видачі фіктивної медичної документації начебто про проходження пацієнтом стаціонарного лікування: ця умова є обов’язковою підставою для встановлення групи інвалідності.

Обидвом фігурантам інкриміновано ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) КК України.

Крім того, лікаря обвинувачують у вчиненні правопорушень:

складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 1 ст. 366 КК України),

одержання службовою особою неправомірної вигоди за вчинення дій в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, з використанням наданого йому службового становища (ч. 1 ст. 368 КК України).

Процесуальне керівництво здійснювала Житомирська обласна прокуратура. Оперативний супровід здійснювало регіональне управління стратегічних розслідувань НПУ. Нині обвинувальний акт та матеріали кримінального провадження скеровано до суду.

За вчинене обом чоловікам може загрожувати від трьох до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Житомирської області