Фіктивні студенти з відстрочками. У Харкові викрито оборудку, організовану депутатом ОПЗЖ

За даними слідства, 46-річний проректор одного з провідних харківських університетів організував схему ухилення від мобілізації. Він також є позафракційним депутатом Харківської обласної ради VIII скликання, обраним від забороненої в Україні проросійської партії «ОПЗЖ».

До протиправної діяльності він залучив двох спільниць — працівниць іншого освітнього закладу.

Упродовж 2024 року вони виготовляли фіктивні документи та вносили недостовірні дані до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). На підставі цих довідок чоловіки призовного віку незаконно отримували відстрочку від мобілізації.

Фактично жоден із «студентів» не відвідував занять і не складав іспитів — навчальний процес існував лише формально, на папері. Виявлена схема має системний характер, наразі встановлюється точна кількість осіб, які ухилялися від обов’язків під прикриттям «навчання».

Правоохоронці провели 36 обшуків за місцями роботи та проживання учасників схеми. Під час слідчих дій вилучено документи, чорнові записи та мобільні телефони, які підтверджують протиправну діяльність.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури депутату облради та двом його спільницям повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Депутату вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснює Управління СБУ в Харківській області.

Офіс Генерального прокурора