Фіктивно працевлаштовували чоловіків для отримання відстрочок – підозрюють директора ДП та начальника філії

За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом службовцям одного з державних підприємств у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України в особливий період, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Досудовим розслідуванням установлено, що директор державного підприємства за попередньою змовою з начальником філії, організували злочинну схему з фіктивного працевлаштування військовозобов’язаних громадян для подальшого отримання відстрочок від призову на військову службу.

За вказівкою директора начальник філії фіктивно працевлаштував чоловіків на посади водіїв автотранспортних засобів та робітників підприємства, достовірно знаючи, що вони фактично проживають й працюють в м. Києві та Київській області, і не виконуватимуть покладені на них службові обов’язки. Після підписання наказів про призначення на відповідні посади, списки військовозобов’язаних рядового складу, працюючих в філії, направлялися до ТЦК та СП для бронювання.

Підозрюваним вдалося зарахувати 8 чоловіків на спеціальний військовий облік з правом відстрочки від призову на військову службу на період мобілізації та на воєнний час.

Вказані дії спричинили зменшення бойового потенціалу ЗСУ, знизили ефективність виконання завдань по забезпеченню здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування здійснюється СУ ГУНП в Чернігівській області за оперативного супроводу УСР ГУНП в Чернігівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернігівська обласна прокуратура