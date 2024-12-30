Фіктивно працевлаштувала в навчальний заклад свою доньку – повідомлено про підозру директорці установи

За процесуального керівництва Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури повідомлено про підозру директорці одного з навчальних закладів Кролевецької громади, яка розтратила бюджетні кошти (ч. 4 ст. 191 КК України).

За даними слідства, підозрювана працевлаштувала до очолюваного нею закладу свою доньку на посаду прибиральниці службових приміщень на 0,5 ставки та на 0,25 ставки на посаду машиніста з прання. При цьому її донька жодних робіт відповідно до своєї посадової інструкції чи будь-яких інших обов’язків у зазначеному закладі освіти не виконувала.

Попри це, директорка організувала складання підпорядкованим їй особовим складом табелів обліку використання робочого часу з внесенням недостовірних даних стосовно відпрацьованих годин її донькою.

За період фіктивного працевлаштування працівниці було перераховано 152 тис. 642 грн, а також сплачено 50 тис. 299 грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне страхування.

Відтак директорка закладу розтратила бюджетні кошти, які перебували у розпорядженні відділу освіти Кролевецької міської ради, на загальну суму 202 тис. 942 грн.

За клопотанням слідчого та прокурора рішенням суду 30 грудня 2024 року підозрювану відсторонено від займаної посади та обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Досудове розслідування здійснюється слідчими відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського райвідділу поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура