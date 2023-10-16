Фіктивно влаштував на роботу прикарпатських футболістів: командиру роти охорони Івано-Франківського обласного ТЦК повідомили про підозру

«Військовослужбовці» прогуляли загалом 1 100 днів служби, проте регулярно отримували фінансове забезпечення згідно зі штатним розписом центру. Внаслідок таких дій бюджету завдано збитків на суму майже 1,5 млн грн.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області Нацполіції спільно зі слідчими територіального управління ДБР у м. Львів викрили протиправну діяльність військового командира. Встановлено, що фігурант зарахував на військову службу до підрозділів охорони ТЦК та СП футболістів місцевого футбольного клубу. Після прийняття «присяги» сім футболістів несли службу виключно на папері, продовжуючи жити звичним життям.

За даними слідства, «військовослужбовці» загалом прогуляли 1100 днів служби, проте регулярно отримували фінансове забезпечення згідно зі штатним розписом центру. Внаслідок таких дій бюджету завдано збитків на суму майже 1,5 млн грн.

Раніше у рамках кримінального провадження правоохоронці провели 34 санкціоновані обшуки у приміщеннях ТЦК, військової частини, футбольного клубу, а також за місцями проживання фігурантів.

13 жовтня на підставі зібраних доказів командиру роти охорони Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомили про підозру за ч. 5 ст. 426-1 (Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень) Кримінального кодексу України.

Службовцю військкомату загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до 12-ти років. Наразі готується клопотання про обрання фігуранту запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади. Окрім того, в рамках кримінального провадження буде надана правова оцінка діям футболістів.

Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України