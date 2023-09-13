Фіктивний документ про народження 3-ї дитини для відстрочки від мобілізації: у Мукачеві вручили підозру медпрацівниці

Дізнавачі Мукачівського районного управління поліції викрили медпрацівницю Мукачівської лікарні на вчиненні кількох злочинів.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що мукачівка, працюючи у пологовому відділенні та маючи доступ до бланків та печаток, виготовила фіктивну довідку про народження нею третьої дитини. Цей документ дозволив її чоловіку отримати право на відстрочку від мобілізації та гарантував безперешкодний перетин державного кордону України. Поліцейські встановили, що чоловік уже двічі скористався даним документом та виїжджав за межі країни.

Також ця довідка надала подружжю право на отримання соціальних виплат. Жінка подала документи на отримання грошової компенсації за «Пакунок малюка». Окрім цього, фігурантка підробила документи на отримання посвідчення багатодітної сім’ї, що дає право на отримання соціальних пільг.

На підставі зібраних доказів співробітники Мукачівського районного управління поліції повідомили зловмисниці про підозру у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (Шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 2 ч. 3, ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів). Окрім цього правоохоронці нададуть правову оцінку і діям чоловіка, який скористався завідомо підробленим документом.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Мукачівська окружна прокуратура.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу. За скоєне зловмисниці загрожує до восьми років позбавлення волі. Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області