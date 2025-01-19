Фіктивний шлюб на людях з інвалідністю: у Дніпрі викрили злочинну схему перетину кордону військовозобовʼязаними

Чоловіки призовного віку для виїзду за межі України оформлювали фіктивні шлюби, а після перетину кордону зловмисники допомагали швидко їх розірвати шляхом внесення неправдивих відомостей до Держреєстру.

Кіберполіцейські Дніпропетровщини спільно зі слідчими Дніпровського районного управління поліції №1 за процесуального керівництва Центральної окружної прокуратури міста Дніпра виявили і заблокували злочинну схему, яка дозволяла чоловікам призовного віку незаконно перетинати кордон України завдяки оформленню фіктивних шлюбів.

Поліцейські встановили, що до незаконних оборудок причетні мешканці Дніпра. Організатор схеми залучив до її реалізації колишніх посадовців одного з відділів державної реєстрації актів цивільного стану міста, котрі мали ключі доступу до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Фігуранти пропонували військовозобовʼязаним укладання фіктивних шлюбів на людях з інвалідністю. У подальшому такі чоловіки безперешкодно перетинали державний кордон, а жінки згодом поверталися до України. Після цього зловмисники вносили до Державного реєстру актів цивільного стану громадян недостовірні відомості щодо розірвання шлюбу.

Правоохоронці провели низку обшуків за адресами реєстрації і проживання, а також у службовому кабінеті й автомобілі учасників схеми. Вилучено мобільні телефони, флеш-накопичувачі, сім-холдери, копії паспортів, документи, нотатки, штампи та печатки медичних закладів і лікарів.

Наразі одному з фігурантів кримінального провадження повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) ККУ.

Триває збір доказової бази щодо незаконної діяльності усіх фігурантів, можлива додаткова кваліфікація.

Департамент кіберполіції Національної поліції України