Фіктивний шлюб з людьми з інвалідністю: викрито чергову схему незаконного перетину кордону ухилянтами

Поліцейські відділу міграційної поліції спільно зі слідчими обласної поліції викрили мешканку Чернігова, яка вербувала жінок з інвалідністю для укладення фіктивних шлюбів з військовозобов’язаними чоловіками задля їх безперешкодного виїзду за кордон.

До міграційної поліції Чернігівщини надійшла оперативна інформація про те, що 51-річна місцева мешканка підшукує та вербує для злочинної діяльності жінок з інвалідністю, які опинилися у скрутному матеріальному становищі.

Поліцейські встановили, що зловмисниця завербувала чернігівку з інвалідністю та запропонувала їй 1 тисячу доларів винагороди за укладення фіктивного шлюбу з військовозобов’язаним чоловіком, який прагне ухилитися від мобілізації та виїхати закордон.

Поліція провела заходи для блокування злочинної схеми та викрила організаторку незаконної оборудки.

Слідчі слідчого управління обласної поліції під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури повідомили зловмисниці про підозру у скоєнні злочинів, передбачених частиною 1 статті 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми) та частиною 2 статті 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Затриманій загрожує до восьми років позбавлення волі.

У рамках відкритих кримінальних проваджень поліцейські також працюють над встановленням ролі інших учасників злочинної схеми.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області