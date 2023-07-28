Фіктивний шлюб за ₴270 000 – на Донеччині викрито схему незаконного переправлення військовозобов’язаних через держкордон

Прокурорами Донецької обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом мешканкам м. Костянтинівки в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та двом з них ще у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, у травні 2023 року троє місцевих мешканок під час воєнного стану організували злочинну схему задля переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Підозрювані познайомились з 20-річним хлопцем, який шукав заробіток. Вони запевнили його у тому, що для уникнення мобілізації та влаштування на роботу, він повинен поїхати з країни.

Для цього жінки запропонували «призовнику» укласти фіктивний шлюб з однією з них, а саме 31-річною підозрюваною, яка має інвалідність 2 групи. За їхнім задумом новоспечений чоловік мав виїхати зі своєю «обраницею» за кордон у якості супроводжуючого. Свої послуги винахідливі мешканки м. Костянтинівки оцінили у 270 000 грн.

Крім того, вони запевнили «нареченого» у тому, що мають вплив на співробітника одного з відділів державної реєстрації актів цивільного стану у Краматорському районі. Він мав не звертати увагу на різницю у віці та прискорити оформлення шлюбу.

Після отримання вказаної пропозиції чоловік звернувся до правоохоронців. 24 липня 2023 року уклавши так званий шлюб та отримавши свідоцтво, він передав підозрюваним обумовлену суму, після чого двох жінок затримали поліцейські. Наразі одній з них вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Стосовно ще двох – клопотання розглядаються у суді.

Оперативний супровід – УСР в Донецькій області ДСР НП України.

Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури