Financial Times ідертифікувало росіянина, який імовірно причетний до розстрілу бійців ЗСУ

Видання називає страти полонених українців систематичною політикою, а не поодинокими випадками.

Видання Financial Times імовірно ідентифікувало особу солдата РФ, який може бути причетним до розстрілу полонених українських військовослужбовців.

Зазначається, що цим росіянином є Олег Яковлєв, 32-річний солдат 30-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади РФ. У січні на своєму YouTube-каналі він опублікував відео масової страти, але згодом його видалив.

На кадрах цього відео було видно, як російський солдат у капюшоні наказує беззбройним українським полоненим йти до купи колод, а згодом цей військовий та інші з близької відстані стріляють українцям у спину.

Чоловіка в капюшоні на відео російські військові називають позивним “Сара”. Саме цим ім’ям Яковлєв представляється у двох відеороликах, які опубліковані на його каналі YouTube.

FT попросила групу експертів-аудіокриміналістів порівняти голос на відео страти з роликами Яковлєва в соціальних мережах. Вони дійшли до висновку, що аудіовідбитки відео демонструють “сильні елементи схожості”. Але через те, що соціальні мережі стискають аудіофайли, визначити остаточні збіги є складно.

Яковлєв заперечив свою причетність, додавши, що російський військовий на відео “вбив цих хлопців не просто так”.

За даними української влади, його підрозділ був причетний до багатьох військових злочинів, у тому числі до страт на полі бою. У липні Путін нагородив бригаду орденом “За хоробрість і героїзм”.

У розслідувальному документальному фільмі Financial Times наводить докази того, що страти українських військовополонених російськими військовими – це не поодинокі випадки, а частина ширшої системи, яка свідчить про цілеспрямовану політику РФ. Також там йдеться про роль Кремля в цих воєнних злочинах.

FT нанесло на карту понад 30 імовірних страт, багато з яких знято на відео дроном чи на телефон. Це доводить, що такі випадки відбувалися на всій лінії фронту. Прокуратура та правозахисні організації кажуть, що це є доказом того, що страти є не діями злочинних підрозділів, а частиною систематичної політики.

Юрій Бєлоусов, голова Департаменту України з розслідування військових злочинів Генеральної прокуратури, назвав розслідування російських страт “пріоритетом номер один”.

З початку повномасштабного вторгнення національна поліція України порушила понад 125 000 справ про військові злочини за різними кваліфікаціями. В українській прокуратурі кажуть, що минулого року різко зросла кількість випадків страт: у 2024 році вони розпочали розслідування 43 інцидентів, у яких загинули 133 особи.

Тим часом місія ООН з прав людини в Україні з кінця серпня 2024 року зафіксувала 79 страт українських військовополонених у 24 окремих інцидентах.

LB.ua